Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

ETLİ KURU FASULYE MALZEMELER

2 bardak kuru fasulye

400 gram kuşbaşı et

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Sıcak su

1 çay kaşığı tuz

ETLİ KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Kuru fasulye sert bir baklagil olduğu için bir gece önceden suya koymalısınız. Sabaha kadar bekleyen fasulyeleri süzüp yemeği yapmaya soğan doğrayarak başlayabilirsiniz. Soğanları yemeklik doğrayın ve etle beraber, ocağın altını yakıp zeytinyağı ile kavurun. Et pişince salçayı ve rendelediğiniz domatesi ekleyin. 2 dakika sonra suyunu süzdüğünüz fasulyeyi ekleyip kavurmaya devam edin. Son olarak tuz ve su da ekleyerek düdüklü tencerenizin altını kısıp 40 dakika pişirmeye bırakın. 40 dakika sonra tencerenizin kapağını açın ve pişip pişmediğini kontrol edin. Eğer çiğlik varsa pişirmeye devam edebilirsiniz. Piştiyse 5-10 dakika tencerenin kapağı kapalı şekilde dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

ZERDEÇALLI BADEMLİ PİLAV MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı badem – kabuksuz

2 su bardağı baldo pirinç

Tuz

Beyaz biber

1 tatlı kaşığı zerdeçal

3 su bardağı su

ZERDEÇALLI BADEMLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Ilık suda beklettiğiniz pirinçleri yıkayıp, süzün. Pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Daha sonra bademleri ekleyin çok az kavurun. Pirinçleri ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Pirinçler iyice kavrulunca tuz ve karabiberi ekleyip, bir tur çevirin. Zerdeçalı da ekleyip kavurmayı sürdürün. Suyunu ekleyip, bir tur karıştırın. Kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pilavın altını kapayın ve kağıt havluyla 15 dakika dinlendirin. Zerdeçallı bademli pilav hazır! Afiyet olsun...

GAVURDAĞI SALATASI MALZEMELER

3 adet orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

Bir kaç dal maydanoz

Göz kararı iri kırılmış ceviz

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Sumak

Tuz

GAVURDAĞI SALATASI NASIL YAPILIR?

Domates biber soğan maydanoz ve cevizi ince ince doğrayın. Zeytinyağı, sumak, nar ekşisi ve tuzla tatlandırın.

SUPANGLE MALZEMELER

5 su bardağı süt

4 tatlı kaşığı un

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

100 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

SUPANGLE NASIL YAPILIR?

Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın.

Toz şeker tamamen eridiğinde supangle karışımını kısık ateşte pişirin. Hafif kabarmaya başlayan tatlıya bitter çikolata parçalarını ekleyip tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

Kıvam alan supangleye tereyağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için blender ya da mikser yardımıyla karıştırdığınız supangleyi servis kaselerine paylaştırın. Eğer dilerseniz sütle ıslatılmış kek parçalarına servis kaselerinin tabanına yerleştirin. Oda sıcaklığında ılınan tatlıları soğuması için buzdolabına kaldırın. Damla çikolata parçaları ile süsledikten sonra supangleniz yenmeye hazır! Afiyet olsun.