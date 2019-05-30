Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

UNSUZ SEBZE ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

6 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı bulgur

1 demet semizotu

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

UNSUZ SEBZE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Zerdeçal, zeytinyağı ve biberleri ekleyin kaynar suyu dökün, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığı anda bulgurları ilave edin. Baharatları ekleyin. Ardından semizotunu ekleyin. Semizotunun pişmesine yakın rendelenmiş sarımsağı ekleyerek çorbayı karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca ocağın altını kapayın. Hafif ve sağlıklı unsuz sebze çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

FELLAH KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

1 buçuk su bardağı sıcak su

Yaklaşık 1 su bardağı buğday unu

1 adet yumurta

1 tepeleme çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz karabiber

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

KÖFTELERİ HAŞLAMAK İÇİN

2,5 litre su

1 çay kaşığı tuz

FELLAH KÖFTESİNİN SOSU İÇİN

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 diş dövülmüş sarımsak

Yarım su bardağı sıcak su

SERVİS İÇİN

Maydanoz

Yoğurt

FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Bulguru yayvan bir tencereye koyun, üzerine sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 20 dakika bulgurun suyunu çekmesini bekleyin.

Diğer köfte malzemelerini tencereye ekleyerek iyice yoğurun ve hamurun bütünleşmesini sağlayın.

Hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak yuvarlayın. Yuvarladıktan sonra bir tarafına baş parmağınızla bastırarak bir çukur açın. Şekillendirdiğiniz köfteleri üst üste gelmeyecek şekilde bir tepsiye dizin.

Haşlama suyunu tuzla birlikte yayvan bir tencerede kaynatın. Köfteleri kaynayan suya koyarak yumuşayana kadar 20-25 dakika civarında pişirin. Köfteler yumuşayınca tencerenin altını kapatın ve bir süzgeç yardımıyla köfteleri alın.

Bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Salçaları ve sarımsağı ekleyip karıştırarak kavurun. Salça kavrulduktan sonra sıcak suyu ekleyin, sosu karıştırın ve ocağı kapatın.

Servis tabağına aldığınız köftelerin üzerine salçalı sostan koyup üzerlerine kıyılmış maydanoz yapraklarını serpiştirin. Arzuya göre yanında yoğurtla birlikte servis yapın. Fellah köfteleriniz hazır! Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KOLAY TİRAMİSU İÇİN MALZEMELER

1 paket hazır kek

1 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı toz şeker

KOLAY TİRAMİSUNUN KREMASI

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

200 gram labne peynir

200 gram süt

5 yemek kaşığı toz şeker

ÜZERİ İÇİN

Kakao

KOLAY TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Tiramisunun kreması için toz şeker, un, süt ve yumurta sarısı karışımını sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Krema soğurken sıcak suda toz şeker ve kahveyi eriterek kek tabanlarını ıslatın. Soğuyan kremaya labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla çırpın. Islatılmış kek tabanlarına krema karışımını yayın. Ardından artan krema ile pastanın üzerini krema ile kaplayın. Son olarak üzerine kakao serpin. Kolay tiramisu hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...