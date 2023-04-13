GARNİTÜRLÜ PİLAV

Malzemeler

2 su bardağı Osmancık pirinç

1 tane patates

1 tane havuç

1 su bardağı konserve bezelye

1/2 demet dereotu

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tane küp şeker

Tuz

Yapılışı: İlk olarak pirinçleri bir kabın içerisine koyuyoruz ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyarak, 1 saat kadar bekletiyoruz. Havucu ve patatesi küp küp olacak şekilde küçük küçük doğruyoruz ve birlikte bir tencereye alarak, haşlıyoruz. Pirinçler yeteri kadar beklediği zaman yıkayıp, suyunu süzüyoruz. Pilav tenceresi içerisine zeytinyağını ve tereyağını alıp, ısıtıyoruz. Isınan tencereye pirinçleri alıyoruz ve 5-10 dakika kadar kavuruyoruz. Ardından şekeri, tuzu ve sıcak suyu ekliyoruz. Ocağın altını kısıp, pirinçler suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Pilavı beklerken, dereotunu ince ince kıyıyoruz ve pilav suyunu çektiği zaman bezelye, havuç ve patates ile birlikte tencereye alıyoruz. İyice karıştırıp, bir süre birlikte pişirdikten sonra, ocaktan alıyoruz ve 30 dakika kadar dinlendiriyoruz.