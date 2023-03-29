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İftar sofraları için kıyır kıyır yapımı kolay şerbetli tatlı: Portakallı ıslak kurabiye tarifi!

Ramazanda oruç tutanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de hiç kuşkusuz tatlıdır. Gün içerisinde uzun süre açlık sonrasında kan şekeri düşer ve tatlıya olan ihtiyaç daha da artar. İftar sofralarınıza yakışacak yapımı kolay kolay muhteşem bir tarifle yiyenleri mest edebilirsiniz. Muhteşem aromasıyla ağızda dağılan herkesin tekrar isteyeceği portakallı ıslak kurabiye ile iftar sofralarını şenlendirin. Şerbetli tatlı sevenlerin bayılacağı portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır? İşte bayılacağınız o tarif…

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  • İftar sofraları için kıyır kıyır yapımı kolay şerbetli tatlı: Portakallı ıslak kurabiye tarifi!

    İftara saatler kala ne yapacağım diye düşünüyorsanız sizi kurtaracak muhteşem bir tarif kurtarıcınız olabilir. Sadece Ramazan ayında değil diğer günlerde de akşam sofralarınıza, çay-kahve muhabbetlerinize eşlik edecek bu tarife bayılacaksınız. İftar sofralarınızı şenlendirecek portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır? İşte, portakallı ıslak kurabiye tarifi...
  • İftar sofraları için kıyır kıyır yapımı kolay şerbetli tatlı: Portakallı ıslak kurabiye tarifi!

    PORTAKALLI ISLAK KURABİYE TARİFİ

    Malzemeler:

    2 adet yumurta

    125 gram tereyağı ya da margarin oda sıcaklığında

    1 çay bardağı sıvı yağ

    1 tane portakal kabuğu rendesi

    1 çay bardağı pudra şekeri

    1 vanilya

    1 paket kabartma tozu

    2,5 su bardağı un
  • İftar sofraları için kıyır kıyır yapımı kolay şerbetli tatlı: Portakallı ıslak kurabiye tarifi!

    Şerbeti için;

    2 su bardağı portakal suyu

    1 çay bardağı şeker
  • İftar sofraları için kıyır kıyır yapımı kolay şerbetli tatlı: Portakallı ıslak kurabiye tarifi!

    Portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır?

    Şerbeti için; portakal suyunu uygun bir tencereye alıyoruz şeker ekleyip ocakta kaynatıp soğuması için kenara alıyoruz.

    Hamuru için; un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıyoruz güzelce karıştırıyoruz.

    Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz, yumuşak bir hamur elde ediyoruz

    Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz.
  • İftar sofraları için kıyır kıyır yapımı kolay şerbetli tatlı: Portakallı ıslak kurabiye tarifi!

    Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.

    180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dk pişiriyoruz.

    Fırından çıkan kurabiyelerimiz ılıdıktan sonra portakallı şerbete batırıp heryerini ıslatıp tepsiye diziyoruz

    Bütün kurabiyelere aynı şekilde ıslattıktan sonra servis tabağına alıp servis yapıyoruz.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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