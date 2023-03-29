İftara saatler kala ne yapacağım diye düşünüyorsanız sizi kurtaracak muhteşem bir tarif kurtarıcınız olabilir. Sadece Ramazan ayında değil diğer günlerde de akşam sofralarınıza, çay-kahve muhabbetlerinize eşlik edecek bu tarife bayılacaksınız. İftar sofralarınızı şenlendirecek portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır? İşte, portakallı ıslak kurabiye tarifi...