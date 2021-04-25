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HaberlerGündem3. SayfaİFTARDA DEHŞET! Son dakika: İftar sofrasında kardeşini öldürdü - Haberler
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İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'da, bedensel engelli Emrah Baydilli ile kardeşi Musa arasında iftar sofrasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Emrah Baydili, tartışmada kardeşini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Musa Baydilli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

İFTARDA DEHŞET! Son dakika: İftar sofrasında kardeşini öldürdü - Haberler
İftar sofrasında kardeş cinayeti
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DHA

Şanlıurfa'da, bedensel engelli Emrah Baydilli (42),iftar sofrasında tartıştığı kardeşi Musa Baydili'yi (39) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam Eyyüpkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iftar sofrasında iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada bedensel engelli olduğu öğrenilen Emrah Baydilli, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Musa'yı göğsünden yaraladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Musa Baydilli için diğer aile fertleri, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Musa Baydilli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emrah Baydilli ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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