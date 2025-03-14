İftarda ne pişirsem diye düşünenlere: Etli güveçten tatlıya Ramazan'ın 14. gününe özel iftar menüsü! İftar sofralarınızı bu Ramazan'da lezzetle donatın! Terbiyeli tavuk çorbası, etli türlü ve şehriyeli pilav ile zengin bir ana yemek sunan menü, kemalpaşa tatlısı ile tatlandırılıyor. Ramazan'ın 14. günü için ideal bir iftar menüsü, hem gözleri hem damakları şenlendirecek!

Habertürk Giriş: 14.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 08:30 facebook

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