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        Haberler Yemek Yapma İftara ne pişirsem diye düşünenler için: Ramazan’ın 9. gününe özel Antep lezzetleriyle iftar menüsü alternatifi!

        İftara ne pişirsem diye düşünenler için: Ramazan’ın 9. gününe özel Antep lezzetleriyle iftar menüsü alternatifi!

        Ramazan boyunca birbirinden farklı lezzetler iftar sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Antep mutfağının en özel lezzetlerini sizler için seçtik. İşte, Ramazan'ın 9. gününe özel iftar menüsü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 09.03.2025 - 08:30
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        Dokuzuncu güne özel iftar menüsü!
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        Ramazan’ın dokuzuncu günündeyiz! İftar sofralarınızı lezzetlendirecek tarifler arıyorsanız, sizin için Antep mutfağının en özel yemeklerinden oluşan bir menü hazırladık. İşte, Ramazan’ın 9. gününe özel iftar menüsü…

        YUVALAMA

        Malzemeler

        1 su bardağı pirinç (Tercihen sarı çeltik veya Karacadağ pirinci)

        130 gr çiğköftelik kıyma (sıfır sinir ve sıfır yağsız)

        Yarım çay kaşığı Toz Karabiber

        Tuz

        Sos için:

        250 gr kuşbaşı doğranmış az yağlı yemeklik et(koyun)

        Yarım su bardağı haşlanmış nohut

        2 su bardağı süzme yoğurt

        1 adet küçük yumurta

        1 tatlı kaşığı un

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        1 yemek kaşığı kuru nane

        1 yemek kaşığı sadeyağ veya zeytinyağı

        2 yemek kaşığı sadeyağ veya 2 yemek kaşığı tereyağı

        Tuz

        Hazırlanışı

        Yemeklik doğranmış kuşbaşı et bir tencerede 4-5 bardak su ilavesiyle kaynatın. Kaynayan etin kefini alın. Et piştiği zaman içine daha önceden pişmiş olan nohutu ilave edin.

        1 gün önceden 1 su bardağı pirinci yıkayın, suyu süzgeçte süzülürken kendi halinde kurumaya bırakın. Ertesi gün, kurutulmuş pirinci çekerek un haline getirin. Çiğköftelik kıyma ve çektiğiniz pirinç, yarım çay kaşığı karabiber ve yeterince tuz ilave ederek yoğurun. Yoğururken kesinlikle su vererek yoğurmayın. İlk yoğurma işleminde sert olacaktır ama yoğurdumda sakızlaşacaktır.

        Pürüzsüz bir köfte elde edilene kadar yani sakızlaşana kadar yoğurulduktan sonra köfteden, nohuttan daha küçük parçalar koparılarak, el ayası içinde yuvarlak bilyeler şeklinde yuvarlayın. Yuvarlanan köftelerin muntazam olması için avuç içi işaret parmağı ile arada sırada zeytinyağı ile yağlayın.

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        Yuvarlanan köfte, süzek içinde buharda 5 dakika pişirin. Tencerede pişen etin üzerine veya başka bir tencerenin içine 3 bardak su ilave edin, kaynadıktan sonra süzek yerleştirin ve üzerine tencerenin kapağı kapatılarak buharda 5 dakika pişirin. Pişen köfteler geniş bir tepsiye dökün ve soğutun.

        Bu arada 2 su bardağı süzme yoğurt, küçük bir tüm yumurta,1 yemek kaşığı sadeyağ veya zeytinyağı,1 tatlı kaşığı un bir tencerede birleştirin ve çok kısık bir ateşte sürekli aynı yönde karıştırarak pişirin. Bu pişirme sırasında, yoğurt üzerin azar azar pişen etin suyundan ilave edin. Pişen yoğurt kabarıp kaynamaya başlayınca, içine yuvarlanan köfteler, kalan et suyu, et, nohutun hepsini ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra yeterince tuz ilave edin ve altını kapatın.

        Sadeyağ veya tereyağı bir tavada ısıtın, tava ocaktan alındıktan sonra kuru nane ilave edin. Yağı yemeğin üzerine veya tabaklanan yemeğin üzerine gezdirin.

        ALİ NAZİK

        Malzemeler

        50 gram tereyağı (3,5 yemek kaşığı)

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        2 diş sarımsak

        500 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)

        1 yemek kaşığı biber salçası (

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        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 çay kaşığı toz kırmızı biber

        1 çay kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı kimyon

        Patlıcanlı karışım için:

        1 kase yoğurt

        4 adet közlenmiş patlıcan

        1.5 çay kaşığı tuz

        Hazırlanışı:

        Patlıcanlarınıza bıçak yardımıyla minik delikler açarak fırında ya da ocak üzerinde közleyin. Kabuklarını daha kolay soyabilmek için patlıcanlarınızın içi henüz sıcakken bir kabın içine alın ve kabın kapağını kapatın. Bu şekilde 5-10 bırakın. Patlıcanlarınız terleyecek ve daha kolay soyulacaktır.

        Etinizi kısık ateşte suyunu salana kadar ağır ağır pişirin ve yumuşacık olmasını sağlayın. Yoğurdun üzerine etleri çok sıcakken aktarmama özen gösterin. Çok sıcak et, yoğurdun sulanmasına neden olacak ve yemeğinizin tadını etkileyecektir.

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        Alinazik tarifi için tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek yavaşça kavurmaya başlayın. Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.

        Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ve sevdiğiniz diğer baharatları ekleyerek tatlandırın ve etinizi ocaktan alın. Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımı ile iyice ezin. Patlıcanlarınızı ezme aşamasında üzerine hafifçe tuz atın. İyice ezildiklerinde yoğurtla bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırın.

        Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin. Sosunu ilave ederek servis edin.

        ANTEP EZMESİ

        Malzemeler;

        1 yemek kaşığı biber salçası

        6 adet soyulmuş domates

        1 demet maydanoz

        2 adet soğan

        1 tatlı kaşığı nar ekşisi

        1 tatlı kaşığı pul biber

        Limon

        1 fincan Zeytinyağı

        Tuz

        Hazırlanışı:

        Antep ezmesine soğanları rendeleyerek başlayın. Olabildiği kadar küçük parçalar halinde rendelemek çok önemli. Maydanozların en ince şekilde doğranması gerekir. Domatesleri soyduktan sonra rendelemeye devam edin. Domates ve biber salçasını bir kap içerisinde güzelce karıştırıp harmanlayın.

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        Bu karışımın içerisine yavaş yavaş nar ekşisini tuzu limonu zeytinyağını ve pul biberi ekleyin. Soğanları isterseniz direkt çiğ olarak kullanabileceğiniz gibi biraz ocakta pembeleştirdikten sonra kullanabilirsiniz. Son olarak maydanozu da katıp ezmeyi hazır hale getirin.

        ANTEP BAKLAVASI

        Malzemeler:

        2 adet yumurta

        1,5 çay bardağı süt

        1 çay bardağı Ayçiçek yağı

        4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

        1/3 su bardağı su

        4 su bardağı un

        Baklava şerbeti için:

        3,5 su bardağı un

        3 su bardağı toz şeker

        ¼ adet limon suyu

        İçine Koymak için: 300 gram iri çekilmiş ceviz

        Açmak için: 1 su bardağı nişasta

        Araları için: 250 gram eritilmiş tereyağı

        Hazırlanışı:

        Un haricindeki bütün malzemeleri derin bir kabın içerisine koyun. Unu azar azar ilave edip yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

        Yoğurduğunuz hamurunuzun üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında bekletin. Derin bir tencere içerisinde su ve toz şekeri koyalım. Orta ateş üzerinde suyun içinde şeker tamamen eriyene kadar kaynatalım.

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        Fokurdayınca üzerine limon suyunu ekleyip bir süre daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp oda sıcağında soğumaya bırakın.

        Dinlendirmiş olduğununuz hamurunuzu 20 eşit parçaya ayırarak üzerlerine nişasta serperek tepsinin büyüklüğünde incecik bir biçimde açın.

        Tepsiyi yağladıktan sonra yufkaları üst üstte koymaya başlayın ilk on katı bitirdiğinizde arasına eritilmiş tereyağını sürüp ceviz içlerini koyun.

        Geriye kalan on katıda bitirdikten sonra bıçakla baklava hamurunuza şekil verin. Artmış olan tereyağını gezdirin.

        Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarttığınız baklava hamurunuza ılımış olan şerbetinizi ekleyin. Baklava şerbetini çektikten sonra dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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