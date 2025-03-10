Ramazan'ın onuncu gününe özel iftar menüsü: Mantarlı tavuk sote ve sebzeli pilav!

Ramazan’ın onuncu gününde, sağlıklı ve besleyici bir iftar menüsüyle sofraları zenginleştiriyoruz. Yüksek protein içeriğiyle öne çıkan mantarlı tavuk sote ve vitamin açısından zengin sebzeli pilav, dengeli bir öğün oluşturuyor. Oruç sonrası vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan bu menü, hem lezzet hem de besin değeri açısından ideal bir seçenek sunuyor!

Malzemeler:

Yarım kilo kabak

1 orta boy patates

1 küçük soğan

2 diş sarmısak

1 su bardağı süt

5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

Tuz

Hazırlanışı:

İlk olarak kabakları, patatesi, soğan ve sarmısağı doğrayın ve tencere içerisine alın. Suyunu da ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin. Sonra içine sütü ilave edin. Zeytinyağı ve tuzu da ekleyip, tüm karışımı rondodan geçirin. Daha sonra çok ince kıyılmış dereotunu çorbanızın üzerine serpip, sıcak olarak servis yapın.

Malzemeler:

1 kemiksiz tavuk göğsü

8-10 adet mantar

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Pul biber

Köri

Zerdeçal

Karabiber

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Öncelikle tavuk göğüs etlerini julyen doğrayın. Tavaya alın. Kısık ateşte rengi beyazlaşıp suyunu çekince, doğranmış mantarları da ilave edin. Zeytinyağını da ekleyerek, soteleyin. Tavuk kızarıp da mantarlar yumuşayınca, tuzunu ekleyin. Salça ve baharatlarını da kattıktan sonra, 1-2 dakika daha soteleyin. Daha sonra suyunu ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Malzemeler:

2 su bardağı kadar Osmancık pirinç

1 tane patates

1 tane havuç

1 su bardağı konserve bezelye

1/2 demet dereotu

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tane küp şeker

Tuz

Hazırlanışı:

Pirinçleri bir kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyarak, 1 saat kadar bekletin. Havucu ve patatesi küp küp olacak şekilde küçük küçük doğrayın ve birlikte bir tencereye alarak, haşlayın. Pirinçleri yeteri kadar beklediği zaman yıkayın, suyunu süzün. Pilav tenceresi içerisine zeytinyağınızı ve tereyağınızı alıp, ısıtın. Isınan tencereye pirinçlerimizi alın ve 5-10 dakika kadar kavurun. Ardından şekeri, tuzu ve sıcak suyu ekleyin.

Ocağınızın altını kısıp, pirinçleriniz suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilavı beklerken, dereotunuzu ince ince kıyın ve pilavınız suyunu çektiği zaman bezelye, havuç ve patates ile birlikte tencerenize alın.

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İyice karıştırıp, bir süre birlikte pişirdikten sonra, ocaktan alın ve 30 dakika kadar dinlendirin. Garnitürlü pirinç pilavınız artık servis için hazırdır.

ÇOBAN SALATA

Malzemeler:

2 adet soğan

4 adet domates

2 adet ince sivri biber

3 adet salatalık

1 adet limon

Hazırlanışı:

3 adet salatalık küp küp doğranır ve geniş bir kaseye alınır. 3 adet salatalık 4’e bölünür ve küçük küçük doğranarak domateslere ilave edilir. 2 adet ince sivri biber ince ince doğranır. Diğer malzemelere eklenir. 1 adet kuru soğan 4’e bölünerek ince bir şekilde doğranır. Soğanlar elle karıştırılıp birbirlerinden ayrıldıktan sonra kaseye eklenir. 1 avuç maydanoz incecik kıyılır ve kaseye alınır. 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz ilave edilip güzelce karıştırılır. Salatamız servise hazır.

UN HELVASI

Malzemeler:

2 su bardağı un

3 su bardağı süt

3 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Hazırlanışı:

Unu bir tencereye alın ve kavurmaya başlayın. Un kavrulurken sürekli karıştırın. Unun rengi hafif kahverengi olunca ocaktan alın. Ayrı bir tencerede sütü, şekeri ve tereyağını karıştırın. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Şeker eriyip süt kaynamaya başlayınca unu ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Helvanın kıvam almasını bekleyin. Kıvam alınca ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin. Helvanızı sıcak olarak servis edin.