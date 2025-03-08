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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Akşam ne pişirsem diye düşünenlere: Ramazan'ın sekizinci gününe özel iftar sofranıza lezzet katacak çorbasından tatlısına menü önerisi!

        Akşam ne pişirsem diye düşünenlere: Ramazan'ın sekizinci gününe özel iftar sofranıza lezzet katacak çorbasından tatlısına menü önerisi!

        Ramazan ayının bereketini sofralarımıza taşıyan iftar vakti, lezzet dolu yemeklerle taçlanıyor. 8. gün menüsünde hem besleyici hem de lezzetli tariflerle Ramazan sofranıza ilham verecek bir liste hazırladık. Bu menü, geleneksel tatlarla modern mutfak dokunuşlarını buluşturarak keyifli bir iftar sunuyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 06:58 Güncelleme: 08.03.2025 - 06:58
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        Sekizinci güne özel iftar menüsü!
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        Ramazan’da sofraları zenginleştirmek için özenle hazırlanan iftar menülerinden biriyle daha karşınızdayız! Bugün sizlere hem doyurucu hem de hafif tariflerden oluşan lezzet dolu bir menü sunuyoruz. Geleneksel tatların hakim olduğu bu sofra, iftar keyfinizi ikiye katlayacak!

        ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI

        Malzemeler:

        1 adet tavuk göğsü

        1 su bardağı şehriye

        6 su bardağı tavuk suyu

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı un

        Tuz, karabiber, limon

        Yapılışı:

        Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin ve suyunu süzüp ayırın.

        Tereyağını tencerede eritip unu kavurun.

        Tavuk suyunu ekleyip karıştırın ve kaynamaya bırakın.

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        Kaynadıktan sonra şehriyeleri ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

        Didiklenmiş tavuğu ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın.

        Sıcak servis edin, limon sıkabilirsiniz.

        FIRINDA KÖFTE VE PATATES

        Malzemeler:

        500 gr kıyma

        1 adet soğan

        1 yumurta

        2 dilim bayat ekmek içi

        1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon

        4 adet patates

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        1 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı su

        Yapılışı:

        Kıymayı bir kaba alıp rendelenmiş soğan, yumurta, ekmek içi ve baharatlarla yoğurun.

        Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

        Patatesleri soyup halka halka doğrayın ve sıvı yağ ile harmanlayın.

        Fırın tepsisine patatesleri dizip üzerine köfteleri ekleyin.

        Salçayı su ile açıp tepsiye dökün.

        180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.

        DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI

        Malzemeler:

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        1 su bardağı pirinç

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 adet domates

        2 su bardağı su veya tavuk suyu

        Tuz

        Yapılışı:

        Pirinci nişastası gidene kadar yıkayıp süzün.

        Tereyağını tencerede eritip rendelenmiş domatesi ekleyin.

        Pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun.

        Suyunu ekleyip tuz ilave edin ve kapağı kapatın.

        Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirdikten sonra demlenmeye bırakın.

        MEVSİM SALATASI

        Malzemeler:

        1 baş marul

        1 adet havuç

        1 adet salatalık

        1 adet domates

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı limon suyu

        Tuz

        Yapılışı:

        Tüm sebzeleri yıkayıp doğrayın.

        Havuçu rendeleyin ve tüm malzemeleri bir kaba alın.

        Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.

        REVANİ

        Malzemeler:

        3 yumurta

        1 su bardağı şeker

        1 su bardağı yoğurt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı un

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        1 paket kabartma tozu

        1 paket vanilin

        Şerbet:

        3 su bardağı su

        2.5 su bardağı şeker

        Yarım limon suyu

        Yapılışı:

        Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri kaynatıp limon suyu ekleyin.

        Yumurta ve şekeri çırpıp yoğurt ve yağı ekleyin.

        Kuru malzemeleri eleyip karıştırın.

        Yağlı tepsiye döküp 180 derecede 30 dakika pişirin.

        Soğuyan tatlıya ılık şerbeti dökün.

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