Akşam ne pişirsem diye düşünenlere: Ramazan'ın sekizinci gününe özel iftar sofranıza lezzet katacak çorbasından tatlısına menü önerisi!

Ramazan’da sofraları zenginleştirmek için özenle hazırlanan iftar menülerinden biriyle daha karşınızdayız! Bugün sizlere hem doyurucu hem de hafif tariflerden oluşan lezzet dolu bir menü sunuyoruz. Geleneksel tatların hakim olduğu bu sofra, iftar keyfinizi ikiye katlayacak!

ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

1 su bardağı şehriye

6 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber, limon

Yapılışı:

Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin ve suyunu süzüp ayırın.

Tereyağını tencerede eritip unu kavurun.

Tavuk suyunu ekleyip karıştırın ve kaynamaya bırakın.

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Kaynadıktan sonra şehriyeleri ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Didiklenmiş tavuğu ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın.

Sıcak servis edin, limon sıkabilirsiniz.

FIRINDA KÖFTE VE PATATES

Malzemeler:

500 gr kıyma

1 adet soğan

1 yumurta

2 dilim bayat ekmek içi

1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon

4 adet patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı su

Yapılışı:

Kıymayı bir kaba alıp rendelenmiş soğan, yumurta, ekmek içi ve baharatlarla yoğurun.

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Patatesleri soyup halka halka doğrayın ve sıvı yağ ile harmanlayın.

Fırın tepsisine patatesleri dizip üzerine köfteleri ekleyin.

Salçayı su ile açıp tepsiye dökün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

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1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet domates

2 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz

Yapılışı:

Pirinci nişastası gidene kadar yıkayıp süzün.

Tereyağını tencerede eritip rendelenmiş domatesi ekleyin.

Pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Suyunu ekleyip tuz ilave edin ve kapağı kapatın.

Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirdikten sonra demlenmeye bırakın.