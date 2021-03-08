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İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kimler? İftarlık Gazoz filmi konusu nedir?

İftarlık Gazoz filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı İftarlık Gazoz filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kimler? İftarlık Gazoz filmi konusu nedir?

İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kimler? İftarlık Gazoz filmi konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. 2016 yılı yapımı komedi türündeki filmin yönetmenliğinde Yüksel Aksu, başrolünde ise Cem Yılmaz yer alıyor.

İFTAR GAZOZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz - Cibar Kemal
Berat Efe Parlar - Adem
Okan Avcı - Yörük Osman
Yılmaz Bayraktar - Hasan
Greta Fusco - Berna
Ümmü Putgül - Gülizar
Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni

İFTAR GAZOZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

70'li yılların başında bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zar zor izin alan Adem gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayının ilk günleridir Adem camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez o da ailesinden gizli oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.

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