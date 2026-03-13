Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, asırlardır süren geleneğin önemini anlatarak, "Nevruz geleneğimizin en önemli parçalarından biri olan ölü bayramı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşerilerimizle bir araya geldik. Melekli Belediyesi olarak mezarlıklarımızı ziyarete hazır hale getirdik ve tüm kabirlere karanfillerimizi sunduk. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara sağlık ve huzur diliyorum" dedi.