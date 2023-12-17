Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Astım, bronşit, KOAH hastaları, Tuz Terapi Merkezi'nde şifa arıyor

        IĞDIR'ınTuzluca ilçesinde 2 yıl önce açılan Tuz Terapi Merkezi, 2023'te 135 bin ziyaretçiyi ağırladı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, ziyaretçiler 2 ya da 3 saat kalarak hastalıklarına şifa arıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astım, bronşit, KOAH hastaları, Tuz Terapi Merkezi'nde şifa arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR'ınTuzluca ilçesinde 2 yıl önce açılan Tuz Terapi Merkezi, 2023'te 135 bin ziyaretçiyi ağırladı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, ziyaretçiler 2 ya da 3 saat kalarak hastalıklarına şifa arıyor.

        Tuzluca'da 55 dönümlük araziyi kaplayan, yıllarca 'tuz üretim merkezi' olarak hizmet veren tuz mağarası, Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın hazırladığı proje ile Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağara, 15 Haziran 2021'de Tuz Terapi Merkezi olarak hizmete açıldı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde ziyaretçiler, konferans salonu, kafeterya ve hediyelik eşya gibi bölümlerde de vakit geçiriyor. 2023'te 135 bin kişinin ziyaret ettiği merkezde, 2 ya da 3 saat kalan çoğunluğu astım, bronşit ve KOAH hastası olan ziyaretçiler, hastalıklarına şifa arıyor. TOPLAM 337 BİN ZİYARETÇİ

        Tuz Terapi Merkezi Müdürü Faruk Korkusuz, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan tuz mağarasında her türlü ihtiyacın karşılandığını belirtti. Merkezde konferans salonu, kafeterya ile hediyelik eşya satan bölüm olduğunu hatırlatan Korkusuz, elektrikli araçların şarjına kadar birçok konuda ziyaretçilere yardımcı olduklarını anlattı. Tuz Terapi Merkezi'ni açıldığından bu yana toplamda 337 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Korkusuz, mağaranın sağlık sektörüne kazandırılması için çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Tuz Terapi Merkezi'ne İstanbul'dan çocukları ile gelen Gökçen Ay, astım, bronşit ve KOAH hastalarının merkeze gelmelerini tavsiye etti. Ay, mağaranın havasının nefes almayı kolaylaştırdığını belirtti.

        Öte yandan Tuz Terapi Merkezi'ne öğrenciler 20 TL, diğer ziyaretçiler ise 30 TL ödeyerek girebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sisler altındaki Aras Vadisi ve çevresindeki dağlar doğa tutkunlarının rota...
        Sisler altındaki Aras Vadisi ve çevresindeki dağlar doğa tutkunlarının rota...
        Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu
        Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu
        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
        Iğdır'da ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
        Iğdır'da 2 bin 572 AFAD gönüllüsüne kimlik kartı verildi
        Iğdır'da 2 bin 572 AFAD gönüllüsüne kimlik kartı verildi