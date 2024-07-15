Iğdır'da SMS ile işten çıkarılan 204 belediye işçisi, oturma eyleminde 15 Temmuz şehitlerini andı

IĞDIRBelediyesi'nden bir gecede SMS ile çıkartılan ve 8 gündür oturma eylemi yapan 204 işçi, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. Eylem çadırı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan işçiler, başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerin isimlerini okudu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonra göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da başladıkları oturma eylemini sürdürüyor. Belediye binası önüne kurdukları çadırda eylem yapan işçiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazileri unutmadı.