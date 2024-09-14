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        Dilucu Şehitler Anıtı, törenle açıldı

        IĞDIR'ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015'te PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumandalı bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 13 polis memuru anısına yaptırılan Dilucu Şehitler Anıtı, törenle açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:51 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:55
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        Dilucu Şehitler Anıtı, törenle açıldı
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        IĞDIR’ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015'te PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumandalı bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 13 polis memuru anısına yaptırılan Dilucu Şehitler Anıtı, törenle açıldı.

        Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’te meydana gelen saldırıda Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda, 13 polis memuru şehit oldu. Ülkeyi yasa boğan saldırıda şehit olan 13 polis memurunun anısını yaşatmak için 13 Türk bayrağı ile süslenmiş ‘Dilucu Şehitleri Anıtı’ yapıldı. Bombanın patlatıldığı bölgede yapılan anıt için Hasanhan köyünde yaşayan Murat Akşi, 500 metrekare arsa bağışında bulundu.

        AĞRI DAĞI'NIN ETEKLERİ NİCE KAHRAMANLIKLARA ŞAHİTLİK ETMİŞ

        Üzerinde ay-yıldız bulunan ve Selçuklu motiflerine yer verilen anıtın her iki yanında Türk bayrakları dalgalanıyor. Patlamanın yaşandığı bölgedeki açılış töreninde konuşma yapan Vali Ercan Turan, "Bugün son derece anlamlı bir gün, bugün ayrıca kandil. Peygamberimizin dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili’nin yıl dönümü. İki cihan güneşi efendimizin doğum gününü kutladığı bugün de Peygamberimizin komşuları olan şehitlerimizi anmak ve bu anıtın açılışını yapmak için bir araya geldik. Iğdır mübarek bir yer, Ağrı Dağı'nın etekleri nice kahramanlıklara şahitlik etmiş. Iğdır 3 ülkeye sınır kapısı olan çok stratejik bir il. En stratejik noktalarından bir tanesinde benim kahraman polisime, kahraman kardeşlerime haince, sinsice saldırdılar. Bu milletin karşısına hiçbir zaman böyle dikilemediler. Bu milletin karşısına adam gibi dikilecek bir millet yok. Bu milletten başka adam bir millet de yok. O yüzden her zaman haince, sinsice içimizde satılmışlar var. Bu milleti zincirlere hapsetmek istediler başaramadılar, başaramayacaklar. Neden, çünkü biz tüm gücümüzü haktan alıyoruz. Hakikatten alıyoruz. Canlarını verdiler şehitlerimiz. Kurtuluş savaşında, Çanakkale'de, büyük bir yas. 13 tane bayrak direği var. Burada abideleşti şehitlerimiz. Onlar bizim evlatlarımız. Fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Çanakkale'yi asla unutmayacağız. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız. Dilucu Şehitleri'ni de asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Her zaman anacağız" diye konuştu.

        Anıtın açılış törenine Tarım Bakan yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Vali Ercan Turan, AK Parti Iğdır Millet vekili Cantürk Alagöz, İl jandarma komutanı Albay Nihat Özkök, Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Garnizon Komutanı Piyade Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, daire müdürleri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

        Açılış töreninde Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Emniyet Müdürü Erden Sakarya, arsayı bağışlayan Murat Akşi'ye plaket verdi. Şehitliği gezen protokol, mezarlara karanfil bıraktı.

        Törene Denizli'den katılan şehit polis memuru Hasan Eser'in babası Serdar Eser, "Çok duygulandım. Burada şehit evlatlarımızın adı yaşatılacak. Başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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