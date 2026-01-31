Habertürk
        Iğdır FK-Manisa FK maçının ardından

        Iğdır FK-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, "Takımım için üzgünüm, kaybedilen 2 puan var, oyunun hakkı tamamen 3 puandı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:00
        Iğdır FK-Manisa FK maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, "Takımım için üzgünüm, kaybedilen 2 puan var, oyunun hakkı tamamen 3 puandı." dedi.

        Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok gol pozisyonuna girdiklerini belirterek, "Domine ettiğimiz bir oyun, tamamen oyunun kontrolü bizde, 21 şut, karşı takım 1 şut. Gol beklentimiz yaklaşık 2, rakibin 0.04, maçın gidişatı da öyleydi. İstediklerimizin çoğunu bu şartlarda gerçekten sahaya yansıttık. Çok gol pozisyonuna girdik maalesef gol pozisyonunu değerlendiremedik. Çok pozisyon bulduk, ürettik, değerlendiremedik. Rakibin sanırım duran toptan bir pozisyonu vardı. Onun haricinde tamamen oyunun kontrolü bizdeydi." diye konuştu.


        Çalışmaları sürdürerek daha iyiye ulaşmak için çaba göstereceklerini aktaran Koçak, şunları kaydetti:


        "Takımım için üzgünüm, kaybedilen 2 puan var, oyunun hakkı tamamen 3 puandı. Oyuncularım için üzgünüm ama daha yaklaşık 2-3 gündür beraberiz, sahadayız. Çalışacağız, gelişeceğiz. Bu tür maçları, domine ettiğimiz maçları da lehimize çevirmesini öğrenmemiz lazım. Maalesef bunu lehimize çeviremedik ama sanırım bu kısa sürede doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Maçı analiz edip artık önümüze bakacağız ve gerekli puanları, gerekli başarıları hep beraber elde edeceğimize sonsuz, yürekten inanıyorum."


        Manisa FK Teknik Sorumlusu Abidin Çakmak ise "İyi bir maç oldu, iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

