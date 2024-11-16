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        TIR'ın dorsesinde 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı

        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dilucu Gümrük Kapısı'nda arama yapılan TIR'da, 199 pakette 50 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:25
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        TIR'ın dorsesinde 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı
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        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dilucu Gümrük Kapısı'nda arama yapılan TIR'da, 199 pakette 50 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Dilucu Gümrük Müdürlüğü ile Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde mutfak eşyaları arasına gizlenmiş halde 199 paket içinde 50 kilo 250 gram metamfetamin bulundu. Ekipler, TIR'ın sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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