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        AK Parti Iğdır İl Başkanı Ayaz'dan molotoflu saldırıya tepki: Yılmayacağız

        AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Yavuz, dün gece kar maskeli 3 kişi tarafından il başkanlığına yapılan molotofkokteyli ile yapılan saldırıya kınayarak, "Bu tür hadiselerden yılmayacağız, geri adım atmayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:05
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        AK Parti Iğdır İl Başkanı Ayaz'dan molotoflu saldırıya tepki: Yılmayacağız
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        AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Yavuz, dün gece kar maskeli 3 kişi tarafından il başkanlığına yapılan molotofkokteyli ile yapılan saldırıya kınayarak, “Bu tür hadiselerden yılmayacağız, geri adım atmayacağız" dedi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı’nın önüne gelen kar maskeli şüpheliler, içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri, yaktıkları molotofkokteyllerini binaya attı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotofkokteyllerinden birinin patlamadığı, diğerinin kapıda hasara yol açtığı belirlendi. İncelemede bulunan Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin yakalandığı ve işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

        Bugün partililerle birlikte il binası önüne gelerek açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz yapılan saldırıyı kınadı. Ayaz, "Üç saldırgan kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Tabi incelemeler yapılıyor, devamı gelecek. Esefle bu saldırıları kınıyorum. Biz hiç zaman bu tür hadiselerden yılmayacağız, geri adım atmayacağız. Tüm gücümüzle ülkemizi ve Iğdır’ımızı temsil etmeye ve mücadeleye devam edeceğiz. Biz şehit olmak için gözünü kırpmadan atılan bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız, bu tür hadiseler hiçbir zaman bizi yıldıramaz, korkutamaz. Biz Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörü hep beraber görüyoruz ve kökünü kazımaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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