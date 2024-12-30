Iğdır'da ev ev dolaşıp, 1636 kişinin kimliklerini yenilediler

IĞDIR'da çipli kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engellilerin hizmet ayaklarına götürüldü. Iğdır Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekip, bin 636 kişinin evine giderek kimliklerini yeniledi. Görevliler, cezaevinde kalan hükümlülerden 245'inin de başvurusunu aldı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) nüfusu 209 bin 738 olan Iğdır'da 199 bin 182 kişi çipli nüfus cüzdanına kavuştu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017'de başlatılan 'gezici kayıt terminali' uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Iğdır'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu 3 kişiden oluşan ekip, Iğdır merkez, ilçe ve köyleri tek tek gezdi. Ellerinde çantalarıyla kuruma gelemeyecek olan engelli, yaşlı ve hastaların ayaklarına kadar giderek, yeni kimlik için gerekli olan biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı. Görevliler, ayrıca cezaevlerinde bulunan 245 hükümlü-tutuklunun da yeni kimlik başvurularını tamamladı. Iğdır Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün çalışmasıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) nüfusu 209 bin 738 olan Iğdır'da 199 bin 182 kişi çipli nüfus cüzdanına kavuştu.

KÖYDE KİMLİK KARTI OLMAYAN TEK KİŞİYİ MUHTAR GETİRDİ Merkeze bağlı Yüzbaşılar köyü muhtarı Ahmet Yüce, köyde kimlik almayan tek kişiyi kuruma getirerek müracaat yapmasını sağladı. Toplantıda Vali Ercan Turan'ın kendilerine talimat verdiğini belirten Yüce, "Vali Beyin bize verdiği görev gereği köyümüzde yeni kimlik kartı almayan tek vatandaşımızı da kuruma getirdim. Köyümüz 35 kişiydi hepsinin işlemlerini tamamladık" dedi.