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        Yolu kapalı köydeki hasta, ambuluns helikopter ile alındı

        IĞDIR'da tipi nedeniyle yolu kapanan Tuzluca ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan Tahar Gültekin (75), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:27 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:30
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        Yolu kapalı köydeki hasta, ambuluns helikopter ile alındı
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        IĞDIR'da tipi nedeniyle yolu kapanan Tuzluca ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan Tahar Gültekin (75), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Tuzluca ilçesi Yaylacık köyünde yaşayan Tahar Gültekin rahatsızlanınca, yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle Van'dan helikopter ambulans talep edildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen köye ulaşan helikopter ambulans, Gültekin’i alıp Iğdır Piyade Alay Komutanlığı pistine getirdi. Burada bekleyen kara ambulansına konulan Gültekin, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Tahar Gültekin, hastanede tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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