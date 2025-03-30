Hudut Kartalları, İran sınırında kuş uçurtmuyor

IĞDIR'ın Aralık ilçesinin yüksek dağlarla çevrili İran sınırında bulunan 7'nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi'nde görevli Hudut Kartalları, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Yerli ve milli teknik cihazlarla gözlerini bir an olsun sınır hattından ayırmayan Mehmetçik, hem sınırdan gelebilecek terör saldırılarına hem de hududu yasa dışı yollarla geçme teşebbüslerine karşı emniyeti sağlıyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 7'nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi'nde görev yapan Hudut Kartalları, tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla donatılan sınır hattında 7/24 görev yapıyor. Keşif ve gözetleme yaparak terör olaylarına karşı önlem alan Hudut Kartalları, sınır hattında dedektör, mayın arama köpekleri ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile arazi arama tarama faaliyeti yapıyor, mayın ve el yapımı patlayıcıya karşı tedbir alıyor. Gece gündüz demeden görev başında Ramazan Bayramı’nı eli tetikte karşılayan askerler gözlerini bir an olsun sınır hattından ayırmıyor. DHA ekibi Hudut Kartallarının bu kutsal ve zorlu görevlerini sınırın sıfır noktasında görüntüledi.

SINIR YAKLAŞIK 300 TERMAL KAMERA İLE İZLENİYOR İran sınırında görev yapan Özel Mayın Arama ve Temizleme Timleri (ÖMAT) uzaktan komutalı insansız mekanik mayın temizleme aracı (MEMATT) ile mayın temizleme operasyonlarını da aralıksız sürdürüyor. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nın eteklerinden geçen İran sınırına yapılan yüksek duvarlar güvenlik önleminin ilk aşaması. Dört metre yüksekliğindeki modüler beton duvar ve üzerindeki jiletli teller, sınırı geçmeye çalışanların önündeki en büyük engel. 7'nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi'nin sorumluluğunda olan yaklaşık 42 kilometrelik sınır hattı boyunca duvar uzanıyor, aydınlatma ve yaklaşık 300 termal kamera sistemi, fotokapan ve sismik sensör sistemleri, dron ve dronsavar sistemleri ve elektro optik kule sistemleri bulunuyor. Hudut Kartalları bölgede araçlı, yaya ve köpekli devriye görevlerini yürütüyor. HUDUT 25 AYRI SİSTEMLE KORUNUYOR Türkiye'nin en doğusunda ve önemli bir kültür kavşağında yer alan Iğdır, Ermenistan, Azerbaycan'a bağlı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ve İran ile sınır komşusu. Türkiye'nin 3 ülkeye sınırı bulunan tek ili olan Iğdır'ın İran sınırındaki görevleri ile ilgili bilgi veren bölük komutanı, vazifelerinin hudut hattında görevlendirilen gözetleyici ve devriyeler vasıtasıyla hudut güvenliğini sağlamak ve icra edilen nöbet, devriye, keşif ve gözetleme faaliyetleri ile karşı ülke hakkında bilgi toplamak olduğunu belirtti. Komutan, "Bu kapsamda; MBD ve tel engel sistemleri, foto kapan ve sensörler, köpek timleri, devriye araçları, insansız kara araçları, yer altı görüntüleme sistemi, aydınlatma ve termal kamera sistemleri, hendekler, E/O kuleler, keskin nişancı timleri, dronsavar sistemleri, hava savunma Sistemleri, mini/mikro İHA sistemleri, keşif/gözetleme ve pusu/dinleme faaliyeti icra eden keşif ve komando birlikleri ile hududumuzun yasa dışı olarak geçilmesine imkan vermeyecek şekilde bindirmeli ve kademeli olarak 25 ayrı sistemden oluşan aktif ve pasif tedbirler sayesinde hudut emniyeti sağlanmaktadır. Bu sistemlerin tamamı Hudut Emniyet Yönetim Merkezi tarafından takip ve kontrol edilmekte, tespit edilen durumlar ve gerçekleşen olaylar üst komutanlığa rapor edilmektedir" diye konuştu.