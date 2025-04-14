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        Balık tutarken nehre düşüp kaybolan İsmail'in cansız bedeni bulundu

        IĞDIR'da kardeşleri ile balık tutarken ayağı kayıp Aras Nehri'ne düşen İsmail Adir'in (28), Türkiye-Ermenistan sınırında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:50
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        Balık tutarken nehre düşüp kaybolan İsmail'in cansız bedeni bulundu
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        IĞDIR'da kardeşleri ile balık tutarken ayağı kayıp Aras Nehri'ne düşen İsmail Adir’in (28), Türkiye-Ermenistan sınırında cansız bedeni bulundu.

        Orman Park'ta dün sabah saatlerinde İsmail Adir, iki kardeşi ve amcasının oğlu ile çay içtikten sonra birlikte Bayraktutan köyü civarındaki Aras Nehri’ne balık tutmaya gitti. Burada Adir, akşam saatlerinde ayağının kayması sonucu nehre düştü. İsmail Adir, yanındakilerin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün yapılan çalışmalarda, sonuç alınamadı.

        Bölgeye Van'dan 8 dalgıç sevk edildi. Dalgıçlar, Türkiye-Ermenistan sınırında İsmail Adir'in cansız bedenine ulaştı. Adir’in cenazesi, otopsi için Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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