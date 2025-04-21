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        Çocukken engelli kaldı, kaynak yaparak geçimini sağlıyor

        IĞDIR'da 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan Engin Sevindik (48), 15 yıldır demircilik ve kaynakçılık yaparak yaşamını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:32 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:35
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        Çocukken engelli kaldı, kaynak yaparak geçimini sağlıyor
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        IĞDIR’da 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan Engin Sevindik (48), 15 yıldır demircilik ve kaynakçılık yaparak yaşamını sürdürüyor. Sevindik, azmi ve çalışkanlığıyla çevresine ilham kaynağı oluyor.

        Yalnız yaşayan bedensel engelli Engin Sevindik, 15 yıldır demircilik ve kaynakçılık yapıyor. Sevindik, demircilik mesleğine kardeşine yardım ederek başladığını belirtti. Yaşı tutmadığı için yardım ettiği kardeşi işi bırakınca Sevindik devam ettirdi. İş yeri olmadığından telefonla gelen siparişlere engelli aracıyla giden Sevindik, işini çok sevdiğini söyledi. Eşi ve dostunun yardımları ve işine olan sevgisi sayesinde ayakta durduğunu ifade eden Sevindik, kimseye muhtaç olmamak için çalıştığını, yakın çevresinin işlerini beğendiği için kendisine sürekli iş verdiğini belirtti.

        Engin Sevindik, iki yaşında çocuk felci geçirdiğini ve köydeki yetersizlikler nedeniyle ailesinin hastaneye götüremediğini ifade ederek, "Yüzde 80-85 oranında bedensel engelliyim. Engelli maaşım kesilmesinden dolayı mağduriyet yaşıyorum. Raporu yenilemek için hastaneye müracaat ettiğimde benden MR çekilmemi istediler. MR cihazında kapalı kalma korkusu yaşadığım için çekilemiyorum. Halim ortada, engelli maaşımın yeniden bağlanmasını istiyorum. Bu konuda yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.

        Sevindik, engelli bireylerin toplumda karşılaştığı zorluklara rağmen güçlü şekilde ayakta kalabileceklerini belirterek, çevresine de ilham kaynağı olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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