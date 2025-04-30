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        Iğdır'daki 53 sanıklı cinayet davasında 9 kişiye hapis cezası

        IĞDIR'da akraba olan iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 53 sanıklı davada karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:00
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        Iğdır'daki 53 sanıklı cinayet davasında 9 kişiye hapis cezası
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        IĞDIR'da akraba olan iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 53 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, 6 sanığı 35’er yıl 3'er ay, 3 sanığı ise 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı. 10 sanık beraat ederken, diğerlerine ise çeşitli miktarlarda para cezaları verildi.

        Tuzluca ilçesi Abbasgöl köyünde 13 Temmuz 2022’de akraba olan husumetli aileler arasında köy meydanında kavga çıktı. Taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. Tabancayla vurulan ve durumu ağır olan Suat Çekim (35) Erzurum'daki Şehir Hastanesi'ne, diğerleri ise Tuzluca ve Iğdır'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Çekim, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, her iki aileden kavgaya karıştığı belirlenen 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u 'Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ü sonraki süreçte serbest kaldı.

        3 KEZ MÜEBBETLERİ İSTENDİ

        Olaya ilişkin Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına 6'sı tutuklu toplam 53 sanık ve avukatları katıldı. Tarafların savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘kasten öldürme’ ve kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından haklarında 3 kez müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Levent Çekim, Şahismail Çekim, Yener Çekim, Mehmet Çekim, Mehmet Sadık Çekim ve Seyat Çekim’i 35’er yıl 3'er ay hapse çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Mehmet Çekim, Vedat Çekim, Sedat Çekim’e ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararla birlikte 3'ünün de ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti. Biri çocuk, 10 kişi hakkında beraat kararı veren mahkeme, diğer sanıkları ise çeşitli para cezalarına çarptırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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