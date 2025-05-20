Iğdır'da sulama ve tahliye kanalı temizleniyor; tarımsal verimlilik artacak

DOĞU'nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanalları temizleniyor. AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği büyük oranda artıracağını söyledi.

Türkiye'nin en doğusunda ve önemli bir kültür kavşağında yer alan kent, verimli toprakları nedeniyle 'Doğu'nun Çukurova’sı' olarak anılıyor. Pirinç ve pamuğun yetiştiği, yıllık 50 bin ton kayısı üretimi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Iğdır’da, Devlet Su İşleri (DSİ) 24'üncü Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 242'nci Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri 100'den fazla iş makinesiyle 35 yıl önce yapılan 1800 kilometrelik sulama ve tahliye kanallarını temizliyor.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği büyük oranda artıracağını söyledi. Ayaz, "İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, Doğu'nun Çukurova’sı olarak anılan Iğdır'a bereket taşıyan sulama kanallarında 8 ay önce başlatılan temizlik çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Tarımsal sulama sorununu kalıcı olarak çözmek adına Tuzluca Depolama Barajı'nın yapımı için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tuzluca Barajı'nın ihalesi yapıldı. Ancak barajın tamamlanması 3-4 yıl süreceği için bu sürede çiftçimizin mağdur olmaması adına alternatif çözümler geliştirdik. 200'e yakın su sondajı yapıldı. Fakat bunların da yeterli olmayacağını görünce, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanallarının temizlenmesine yoğunlaştık" diye konuştu.