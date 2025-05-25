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        İki yıl önce ölümden kurtarılan inek doğum yaptı

        IĞDIR'da iki yıl önce su kanalına düşen ve bir kepçe operatörü tarafından kurtarılan inek, gördüğü tedavi sonrası iyileşip doğum yaparak bir buzağı dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:00
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        İki yıl önce ölümden kurtarılan inek doğum yaptı
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        IĞDIR'da iki yıl önce su kanalına düşen ve bir kepçe operatörü tarafından kurtarılan inek, gördüğü tedavi sonrası iyileşip doğum yaparak bir buzağı dünyaya getirdi.

        Iğdır'da 26 Haziren 2023 günü sulama kanalına düşen inek, bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından kepçe ile alınarak dışarı çıkarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi. Vücudundaki derin yaralar nedeniyle sahibi tarafından kesimhaneye verilen inek, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz tarafından satın alındı. Bir çiftlikte veteriner hekim Gürsel Aydın tarafından tedavisi yapılan inek, kısa sürede iyileşti.

        İneğin 3 gün önce bir buzağı dünyaya getirdiğini söyleyen Veteriner Hekim Gürsel Aydın, "Su kanalında yaklaşık 4 kilometre sürüklenen inek bir iş makinesinin operatörünün aracın kepçesini kanala indirerek hayvanı kapıldığı akıntıda yakalayıp kenara çıkardı. Sahibi yaralı hayvanı iyileşmez diye kesimhaneye vermiş. Bunu duyan Milletvekilimiz hayvanı satın alarak sahiplendi. Bir çiftlikte duran inek tedavilerimiz sonucu iyileşti ve sağlıklı bir doğum yaparak buzağı dünyaya getirdi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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