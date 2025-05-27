Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

        IĞDIR'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u adliyeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IĞDIR'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u adliyeye çıkarıldı. 6 şüpheli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbiriyle bağlantılı olarak yürütülen 'Rüşvet alan adliye çalışanları' soruşturması ile 'İnsan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal ve ticareti' soruşturması çerçevesinde operasyon düzenledi. Aralarında adliye çalışanları, rüşvet veren şahıslar, insan ticareti ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesindeki 9 eğlence mekanı statüsündeki işletme ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve Türk lirası cinsinden para, uyuşturucu madde ve silah, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 107 yabancı uyruklu kadın, Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'nde muhafaza altına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u bugün adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kıtalararası göçen 28 gram ağırlığındaki kuş 1 gramlık cihazla takip edildi
        Kıtalararası göçen 28 gram ağırlığındaki kuş 1 gramlık cihazla takip edildi
        Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        İş makinesi operatörünün başarılı hamlesiyle selden kurtarılan inek, buzağı...
        İş makinesi operatörünün başarılı hamlesiyle selden kurtarılan inek, buzağı...
        İki yıl önce ölümden kurtarılan inek doğum yaptı
        İki yıl önce ölümden kurtarılan inek doğum yaptı
        Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonu: 19 gözaltı
        Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonu: 19 gözaltı