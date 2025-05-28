İki yengesini silahla vurarak öldürdü (2)
ÇİFTECİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞIIğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde Mehmet Çakmakcı'nın yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.
ÇİFTECİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI
Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde Mehmet Çakmakcı’nın yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı’yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan Mehmet Çakmakcı’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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