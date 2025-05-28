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        İki yengesini silahla vurarak öldürdü (2)

        ÇİFTECİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞIIğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde Mehmet Çakmakcı'nın yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:25
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        İki yengesini silahla vurarak öldürdü (2)
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        ÇİFTECİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

        Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde Mehmet Çakmakcı’nın yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı’yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan Mehmet Çakmakcı’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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