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        Acil serviste doktoru darbeden saldırgan tutuklandı

        IĞDIR Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:27 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:30
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        Acil serviste doktoru darbeden saldırgan tutuklandı
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        IĞDIR Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde acil servis doktoru Umut T.'ye saldırıp, darbeden 2 şüpheliden Volkan K. tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Hastanede yakınlarının tedavisi için Dr. Umut T. ile tartışan 2 kişi daha sonra fiziki saldırıda bulundu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Dr. Umut T., görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık olduğu tespit edildi. Dr. Umut T.'ye saldırdıkları belirlenen 2 kişi ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Volkan K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

        İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

        Hastanede yaşanan saldırıyla ilgili Iğdır Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Doktora saldırının kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "7 Haziran 2025 tarihinde Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli bir hekimimize yönelik kabul edilemez bir fiziki saldırı gerçekleştirilmiştir. Olayın hemen ardından ilgili hekime gerekli acil tıbbi müdahaleler yapılmış, müşahede altına alınarak tedavisine başlanmıştır. Şiddet olayının yaşanmasıyla birlikte derhal 'Beyaz Kod' verilmiş, güvenlik güçleri süratle olaya müdahale etmiş ve saldırgan şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarımız, fedakârca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz."

        ŞİDDETİ KINIYORUZ

        Konu ile ilgili Öz Sağlık-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Gülü Tuncer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıya tepki gösterdi. Tuncer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Iğdır'da görev başındaki acil servis doktorumuza yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç bir gerekçe, sağlık emekçilerine yönelik şiddeti meşrulaştıramaz. Doktorumuza acil şifalar diliyor, yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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