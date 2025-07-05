Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Yabancı plakalı TIR'dan 344 kilo uyuşturucu çıktı

        IĞDIR'da Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı TIR'daki aramada, soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş 23 çuvalda toplam 344 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı plakalı TIR'dan 344 kilo uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IĞDIR'da Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı TIR'daki aramada, soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş 23 çuvalda toplam 344 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı TIR'da soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler ayrıca TIR'daki uyuşturucunun İran'dan İstanbul'a, paravan bir şirkete götürüleceğini belirledi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında takibe alınan TIR'ın bugün Dilucu Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile operasyon yapan polis, TIR'da arama yaptı. Aramada, soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş 23 çuvalda toplam 344 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu TIR şoförü V.R. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik

        Benzer Haberler

        Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Ağrı Dağı'nın güvenlik yolu, üçüncü etabın tamamlanmasıyla "turizm yolu"na...
        Ağrı Dağı'nın güvenlik yolu, üçüncü etabın tamamlanmasıyla "turizm yolu"na...
        Hububat üretimi Iğdır'da lisanslı depoculukla güçleniyor
        Hububat üretimi Iğdır'da lisanslı depoculukla güçleniyor
        Iğdır'da müteahhitlik yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüp...
        Iğdır'da müteahhitlik yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüp...
        Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 5 tutuklama
        Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 5 tutuklama