Iğdır'daki tuz mağarası, ziyaretçilerin gözdesi oldu

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağarası, yaz aylarında hem serinlemek isteyen hem de şifa arayan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken ve Tuz Terapi Merkezi olarak hizmet veren mağaranın özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanlara iyi geldiği belirtilirken, ziyaretçilere ruhsal rahatlama da sunuyor.

Tuzluca'daki Tuz Terapi Merkezi, özellikle astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinen doğal tedavi yöntemiyle ön plana çıkıyor. 15 Haziran 2021'de Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın ortak projesiyle hayata geçirilen merkez, binlerce ziyaretçiye sağlık desteği sağlıyor. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağarada, hastalara 2-3 saatlik seanslar öneriliyor. Her yıl ortalama 150 bin kişinin ziyaret ettiği merkez, 55 dönümlük alan üzerine kurulu. Tuzlu havanın oluşturduğu özel atmosfer sayesinde ziyaretçiler, burada geçirdikleri süre boyunca hem dinleniyor hem de şifa bulmayı umut ediyor. Yüksek kaliteli ışıklandırması ve mistik atmosferiyle dikkat çeken merkez, yaz aylarında serin ve ferah ortamıyla da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.