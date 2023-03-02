Iğdır'a gelen depremzede çocuklara antrenörler uyum eğitimi verecek

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IĞDIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Iğdır'a getirilen ailelerin çocuklarına afetin izlerini silmek için antrenörlerce uyum eğitimi verilecek.

Depremlerin ardından Iğdır'da, Valilik ve AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Bu kapsamda kente getirilerek çeşitli yerlerde konaklaması sağlanan ailelere ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Aralık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerince, ilçeye gelen ailelerin çocuklarına psikolojik destek amacıyla eğitim verilecek.

Depremzede çocukları ziyaret ederek yardım kolisi ve futbol topu hediye eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Yıldız, çocukların yeni geldikleri bölgeye adaptasyon sağlamaları için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bu anlamda ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.





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