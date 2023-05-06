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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Iğdır'da basın mensuplarıyla buluştu

AA

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Iğdır'da basın mensuplarıyla buluştu

IĞDIR (AA) - Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Iğdır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oğan ve beraberindekiler kent merkezi ve Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçesini ziyaret etti.

Ardından kent merkezindeki bir otelde gazetecilerle buluşan Oğan, Iğdırlı bir çocuk olarak çıktığı Iğdır’a Cumhurbaşkanı adayı olarak geldiğini söyledi.

Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak Iğdır'a gelmesinden gurur duyduğunu anlatarak, "İnanıyorum ki bu mesele sadece Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı meselesi değil, Iğdır’dan, doğudan, Kars’tan, Van’dan, Ağrı’dan, Hakkari’den, Ardahan’dan, Erzurum’dan, bu coğrafyadan cumhurbaşkanı çıkarma meselesidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, bu coğrafyanın makus talihini değiştirme meselesidir.” dedi.

Adaylığının, Cumhuriyetin erdemlerini göstermesi açısından son derece önemli olduğunu belirten Oğan, “Bu ülkenin insanlarına eğer eğitimde fırsat eşitliği sağlanırsa, devlet ve hükümet her türlü eşit şartları sağlarsa, bu durum ülkenin insan kapasitesinin ne kadar iyi olduğunu, Cumhuriyete ve değerlerine dört elle sarılmamız gerektiğini gösteriyor. Iğdır’dan bir köyden çocuk olarak çıkan Sinan Oğan’ın inanıyorum ki Cumhurbaşkanı olarak bu topraklara yeniden gelişine inşallah şahit olacaksınız.” diye konuştu.

Oğan, seçim sürecinin çok zor bir süreçte geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu iş birinci turda bitmez, bitse bile çok cüzi farkla biter. Bana göre her iki aday yüzde 41-42 bandında, birinci turda birisi 41.5, birisi 43.5 kadar oy alacak en fazla. Bizim yüzde 30’un üzerine çıkma ihtimalimiz de mevcut. Bu ihtimalde onların oyları da yüzde 30’un altına gerileyebilir. Biz bu ihtimali bırakarak mevcut şartları iki aday üzerinden konuşacak olursa bu iki adaydan birisinin açık ara seçimi kazanması mümkün görünmüyor.”

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