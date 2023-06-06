Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nın solunum hastalıklarına etkisi araştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nın solunum hastalıklarına etkisi araştırılıyor

AA

Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nın solunum hastalıklarına etkisi araştırılıyor

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bulunan Tuz Mağaraları'nın solunum yolu hastalıkları üzerindeki etkisinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Iğdır Üniversitesi, Tuzluca ilçesinde yer alan Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma çalışmaları sonucu oluşan mağaraların KOAH hastalığı üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Üniversitenin Dr. Öğr. Üyesi Tekin Sancar'ın yürütücülüğünü yaptığı "Haloterapinin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Enflamasyon ve Oksidasyon Stres Belirteçleri Üzerindeki Etkisi" isimli proje kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Akgün'ün kontrolünde, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden 20 kişilik denek grubu mağaralara getirildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ilk aşamasında KOAH hastaları mağaraya girmeden önce Solunum Fonksiyon Testi (SFT), "Sao2" ve "Nabız" kontrolleri yapıldı.

Daha sonra denek grubundan detaylı kan tetkikleri alınarak mağara ortamına geçildi. Mağarada saatte bir kan tetkikleri yapılan kişiler dışarı çıkarıldı.

Deneklerden elde edilen veriler analiz edildikten sonra bilim camiası ve kamuoyuyla paylaşılacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akademisyen ve öğrenciler Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlik yaptı
YEREL HABERLER Akademisyen ve öğrenciler Ağrı Dağı Milli Parkı'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.