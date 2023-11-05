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        Iğdır'da "Sevgi ve Merhamet Timleri" yaşlıların yardımına koşuyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da gönüllü gençler, kent merkezi ve kırsal demeden her hafta bir yaşlı ve bakıma muhtaç kişiyi ziyaret edip evini temizliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:55
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        Iğdır'da "Sevgi ve Merhamet Timleri" yaşlıların yardımına koşuyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da gönüllü gençler, kent merkezi ve kırsal demeden her hafta bir yaşlı ve bakıma muhtaç kişiyi ziyaret edip evini temizliyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Iğdır Gençlik Merkezinde gönüllü hizmet veren gençler, yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirilen "Sevgi ve Merhamet Timleri Projesi" kapsamında bakıma muhtaç bireyler ile yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

        Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri için ziyaretler yapan gönüllüler, ihtiyaç duyan yaşlıların evlerini temizleyip küçük tamir ile bakım işlerine yardımcı oluyor.

        Son olarak merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, eşi ve çocuğu vefat eden kimsesiz 60 yaşındaki Nergizer Alçiçek'in evini ziyaret eden gençler, burada temizlik ve bakım yaptı.

        - Dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar

        Gençlik lideri Nazan Beken, AA muhabirine, yaşlı ve dezavantajlı kişilere ulaşarak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

        Projenin halkın ilgisini çektiğini anlatan Beken, farklı günlerde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu haftaki çalışmamız, Nergizer teyzemizin evini temizlemek oldu. Teyzemizin her zaman yanında olacağız, sürekli kendisini ziyaret edip, ihtiyaçları varsa gidermeye çalışacağız. Gençlik Merkezi olarak her hafta bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Gençlerden Zeynep Bayrambey de Iğdır Üniversitesinde öğrenim gördüğünü, bu süre içerisinde Iğdır Gençlik Merkezinde gönüllü olarak görev aldığını söyledi.

        Bayrambey, "Ayın belli günlerinde arkadaşlarımızla özellikle kırsal kesimlerdeki yaşlıları ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz ziyaretlerde kişilerin evlerini temizliyoruz, ev ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Son olarak bakıma muhtaç olan Nergizer teyzemizin el birliğiyle evini temizledik. Sürekli yaşlılarımızın yanında olmaya çalışıyoruz, yalnız kalmamalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

        - "Allah gençlerimizden, devletimizden razı olsun"

        Yalnız yaşayan Nergizer Alçiçek ise kimsesi olmadığı için evinde tek başına yaşadığını, gençlerin kapısını çalıp ev ihtiyaçlarını gidermesinden mutlu olduğunu söyledi.

        Gençlerin hizmetinden dolayı duygusal anlar yaşayan Alçiçek, "Bugün gençler geldi, benim gönlüm açıldı. Allah gençlerimizden, devletimizden razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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