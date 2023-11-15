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        Iğdır Üniversitesinin hayvan hastanesi öğrencilere pratik yapma imkanı sunuyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır Üniversitesi bünyesinde 6 yıl önce kurulan hayvan hastanesi, tedavi hizmetinin yanı sıra öğrencilerin uygulama derslerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:12
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        Iğdır Üniversitesinin hayvan hastanesi öğrencilere pratik yapma imkanı sunuyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır Üniversitesi bünyesinde 6 yıl önce kurulan hayvan hastanesi, tedavi hizmetinin yanı sıra öğrencilerin uygulama derslerine katkı sağlıyor.

        Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde 2017'de açılan hayvan hastanesi, kentteki evcil ve çiftlik hayvanlarının tedavilerinin yanında Tuzluca Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerinin gelişimi için de önem taşıyor.

        Öğrenciler, 6 yılda dahiliye, cerrahi, doğum ve patoloji bölümlerinde 5 bin 263 tedavinin yapıldığı hastanede, operasyonları izliyor, laboratuvar tahlili ve röntgen çekimini uygulamalı olarak öğreniyor.

        Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Koçak, AA muhabirine, bölgede hayvancılığın yaygın yapıldığını, evcil hayvan yoğunluğunun bulunduğunu, bu nedenle de hastanesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

        Koçak, hayvan hastanesinde dahiliye, cerrahi, sitoloji ve doğum jinekoloji alanlarında tecrübeli hocaların bulunduğunu belirtti.

        Hastanede birçok hastalığın operasyonlarını yapabildiklerini vurgulayan Koçak, "Bu kapsamda, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrenim gören öğrenciler için de hastanemiz büyük bir avantajdır. Türkiye'deki hiçbir meslek yüksekokulunda böylesi bir hayvan hastanesi mevcut değildir, bu da öğrencilerimiz için çok büyük avantajdır." dedi.

        Hastaneyi kurmalarındaki amaçları anlatan Koçak, "Bölgedeki çiftçilerimize hizmet etmek için hastane kuruldu ama bunun yanında öğrencilerimize uygulamalı eğitim fırsatı veriyoruz. Çünkü uygulamalı olmayan hiçbir meslek grubu öğrenci kendini yetiştiremiyor. Bu kapsamda Veteriner Sağlık Programı eğitim gören öğrencilerimizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        - Öğrenciler hastanede pratik yapıyor

        Tuzluca Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi İrem Güneş, "Türkiye'de meslek yüksekokulları arasında hayvan hastanesinin sadece Iğdır'da olduğunu biliyorum. Bu yüzden teorik olarak aldığımız derslerin yanında, hasta hayvanlara yapılan uygulamalara da katılma imkanı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hastanede birinci sınıftan beri çeşitli operasyonlara katıldığını anlatan Güneş, "Burada tedavi edilen birçok hayvanı gördüm hatta bir deve kuşuna yapılan operasyonu bile gözlemledim. Mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavı ile Veterinerlik Fakültesine girmeyi planlıyorum. Burada aldığım bilgiler çok işime yarayacak, onu da değerlendirerek üzerine katmayı düşünüyorum." dedi.

        Okulun 1. sınıf öğrencilerinden Yusuf Yusufoğlu da hayvan hastanesinin kendileri için bir avantaj olduğunu değerlendirerek, "Dersleri sınıf ortamında teorik olarak görmenin yanında hocaların yaptığı ameliyatları gözlemliyoruz. Laboratuvar ortamında uygulamalı ders ve röntgen cihazları görüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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