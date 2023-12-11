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        Iğdırlı dağcılar "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü"nü zirvede kutladı

        Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü" kapsamında, Türkiye'nin Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki Kızıldağ'a tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:52
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        Iğdırlı dağcılar "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü"nü zirvede kutladı
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        Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü" kapsamında, Türkiye'nin Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki Kızıldağ'a tırmandı.

        Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelen Kuzey Doğu Zirve Dağcılık Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü, Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü ve Iğdır Kamp Kulübü ile Tuzluca Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyesi 19 dağcı, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Aras Vadisi'nden Kızıldağ'a tırmanışa geçti.

        Yaklaşık 4 saatte dağın zirvesine ulaşan dağcılar, burada kulüp flamaları ve Türkiye bayrağı açarak "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü"nü kutladı.

        Iğdır Kamp Kulübü Başkanı Murat Akay, AA muhabirine, "Buranın hem doğası hem güzelliği hem de iki ülkenin sınırını belirleyen Aras Nehri'nin güzel manzarasıyla bu faaliyeti noktalamış olduk. Bu maksatla da tüm dağcı arkadaşlarımın 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Günü'nü kutluyoruz." dedi.

        Tuzluca Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Caner Kaya da zorlu bir parkurda tırmanış yaptıklarını anlatarak, dağcılığa gönül veren tüm sporcuların gününü kutladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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