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        Iğdır'da köy çocukları ilçelerindeki tuz mağaralarını ilk kez gezdi

        Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl karne gününün içerisinde olduğu haftayı "etkinlik haftası" olarak ilan etmesi üzerine Iğdır'daki köy çocuklarına tuz mağaraları gezdirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:17
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        Iğdır'da köy çocukları ilçelerindeki tuz mağaralarını ilk kez gezdi
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        Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl karne gününün içerisinde olduğu haftayı "etkinlik haftası" olarak ilan etmesi üzerine Iğdır'daki köy çocuklarına tuz mağaraları gezdirildi.

        Tuzluca Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören köy çocukları, ilçelerindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma çalışmaları sonucu oluşan mağaraları öğretmenlerinin desteğiyle görme fırsatı yakaladı.

        Tamamı ışıklandırılan ve sosyal alanları bulunan mağaraları gezen öğrenciler, burada arkadaşlarıyla güzel ve öğretici zaman geçirdi.

        Okulun müdür yardımcısı Cansu Şener, AA muhabirine, Bakanlığın hayata geçirdiği "etkinlik haftası" nedeniyle öğrencilere gezi programı hazırladıklarını söyledi.

        Okullarında öğrenim gören 70 öğrenciyi mağaralara getirdiklerini ifade eden Şener, şöyle konuştu:

        "Bu tarihi mekanı öğrencilerimizin bir çoğu ilk kez görmüş oldu. Yatılı okul olduğumuzdan ve öğrencilerimizin çoğu dağ köylerinde ikamet ettikleri için bu tarz yerleri bilmiyorlar, bir kafede oturmuşlukları yok aslında. Biz de bu sosyal etkinlikler kapsamında onlara güzel aktiviteler sunuyoruz ve onlar da mutlu oluyorlar."

        Öğrencilerden Vedat Dağaz, ilk kez bölgeye geldiğini ve çok beğendiğini anlattı.

        Kadife Nur Uluş, köylerinin ilçe merkezine çok uzak olduğunu belirterek, "Köyümüzde çok kar oluyor, bu nenenle hayatımız pek canlı olmuyor. Buraya ilk kez geliyorum. Dönem sonunda böyle bir gezi bizim için çok güzel oldu. Yine okul açıldığında daha güzel yerlere gideceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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