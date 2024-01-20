İstihdam garantili lisede kurulan elektrik atölyesinde mesleği uygulamalı öğreniyorlar

SABRİ SARCAN - Iğdır'da istihdam garantili lisede kurulan elektrik atölyesinde öğrenciler, elektrik ve elektronik alanında uygulamalı eğitim alarak meslek öğreniyor.

Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "elektrik ve elektronik teknolojisi" ile "çocuk gelişimi ve eğitim" bölümlerinde öğrenciler eğitim görüyor.

Okulda eğitim gören elektrik ve elektronik teknolojisi bölümü öğrencileri için Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ile eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

Proje kapsamında enerji şirketi tarafından okulun bir bölümü elektrik atölyesine dönüştürülerek 107 öğrencinin kullanımına açıldı.

Prototip atölyede elektrik direkleri, elektrik kablo hatları, kontrol panelleri, güvenlik araçları gibi birçok eğitim materyali yer alıyor.

Atölyede alan yetkinlikleri geliştirilmek istenen öğrencilerin eğitim sonunda şirketin bünyesinde ihtiyaca göre istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Güneş, AA muhabirine, kurulan atölyenin öğrencilerin eğitimine sunacağını ve mezunlara iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Öğrencilerin derslerinde kazanım elde edebilmeleri için atölye fikrinin oluştuğunu, bu kapsamda enerji şirketiyle 2021'de protokol imzaladıklarını ifade eden Güneş, "Kurulan atölyede öğrencilerimiz lise hayatları boyunca derslerinde elde edebilecekleri tüm kazanımları, yapabilecekleri uygulamaları, teorikte öğrendikleri konuların pratikte nasıl yapılacağını, sahada nasıl yapılacağını görecekler." dedi.

- Öğrencilere mezun olduklarında iş olanağı

Öğretmenlerden Süheyla Demir de kurulan atölyede şehir şebekesi ve diğer konuların anlatıldığını belirtti.

Atölyede öğrencilerin şehir şebekesinden kullanılan malzemelere kadar her şeyi tanıyıp öğrendiğini dile getiren Demir, "İmzaladığımız protokolde öğrencilerimize staj desteği verilmesi ve okuldan mezun ettikten sonra şirketin kendi bünyelerinde işe alması da var. Çocuklarımıza 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar derslerimizdeki bütün kazanımları anlatabileceğimiz envantere sahip bir atölyemiz var." diye konuştu.

Öğrencilerden Fatma Ozman da atölye sayesinde dersleri artık uygulamalı olarak yaptıklarını belirterek, "Burada tecrübe edindiğimiz için mezun olduğumuzda iş bulma imkanı daha da kolay olacak." ifadelerini kullandı.