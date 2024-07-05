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        Iğdır Belediyesi 204 işçinin işten çıkarıldığını açıkladı

        Iğdır Belediyesi, 204 işçinin bugün itibarıyla iş akdine son verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:00
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        Iğdır Belediyesi 204 işçinin işten çıkarıldığını açıkladı
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        Iğdır Belediyesi, 204 işçinin bugün itibarıyla iş akdine son verildiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, belediyeye ihtiyaç fazlası personel alımı yapıldığı iddia edilerek, "Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine, bizim emeğe verdiğimiz değer, kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kurumumuzun durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 5 Temmuz'dan itibaren son verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan iş akdine son verilen işçiler, belediye önünde toplanarak karara tepki gösterdi.

        Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, belediye önünde kendisini bekleyen işçilerin sorularını yanıtlamadan aracına binerek kurumdan ayrıldı.

        Belediye önünde bekleyen işçilerin yanına gelen Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan ise belediye başkanından randevu talep ettiklerini, ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını söyledi.

        İşçiler ile eş, dost ve ailelerinin alanda bulunduğunu ifade eden Bozan, şunları kaydetti:

        "Burada herkes işine geliyor, işini yapıyor, işini kaytaran yok. Temizliğe de gidiyoruz, her işi de yapıyoruz. Kimse demesin iş verdik de gitmediler. Bayanlar da temizlik yapıyor, herkes de temizlik yapıyor. Verilen görevi herkes yapıyor. Ben baştan beri söylüyorum, iş yapmayan, göreve gitmeyen varsa, bankamatik işçisi varsa atalım. Böyle bir şey yok, ispat edemediler. Belediye başkanından randevu talep ettik. Müsait değilmiş randevumuzu kabul etmedi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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