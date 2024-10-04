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        Iğdır'da koca engerek görüntülendi

        Ağrı Dağı'nın Iğdır sınırındaki eteklerinde, koca engerek (vipera lebetina) görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:14
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        Iğdır'da koca engerek görüntülendi
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        Ağrı Dağı'nın Iğdır sınırındaki eteklerinde, koca engerek (vipera lebetina) görüntülendi.

        İklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan kentin Ağrı Dağı bölgesi, sürüngenlere de yaşam alanı sunuyor.

        En tehlikeli yılan türleri arasında gösterilen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek, bölgede nadir görülüyor.

        Ağrı Dağı bölgesinde çalışma yapan AA ekibi, koca engerek yılanını görüntüledi.

        Bir süre arazide dolaşan koca engerek, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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