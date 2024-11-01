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        Iğdır'ın dağ elmasında hasat başladı

        Iğdır'ın dağlık bölgelerinde yetişen elmanın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:10
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        Iğdır'ın dağ elmasında hasat başladı
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        Iğdır'ın dağlık bölgelerinde yetişen elmanın hasadına başlandı.

        Birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği şehirde, az üretilen dağ elması da rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

        Özellikle sonbaharda, havaların soğumasıyla hasadına başlanan ve halk arasında “dağ elması” olarak nitelendirilen elma, kendine özgü aroması ve lezzetiyle dikkati çekiyor.

        Tuzluca ilçesinin yüksek rakımlı köylerinden hasat edilen bu elma türü, bölge illeri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerine de özel sipariş üzerine gönderiliyor.

        Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Iğdır’da üretilen ürünlerin bölgeyi beslediğini söyledi.

        Elmanın kendine özgü özelliklerinin olduğunu belirten Tingiş, "Özellikle Tuzluca ilçemizin Üçkaya, Gaziler, Hamurkesen köyleri başta olmak üzere yukarılarda üretilen ürünlerimizi vatandaşlarımızın tüketmelerini istiyoruz. Çünkü çok güzel bir aromaya sahip." dedi.

        Hasadın kışa kadar devam edeceğini anlatan Tingiş, "Elma üretimi devam ediyor, üreticilerimiz üretimlerini gerçekleştiriyorlar. 2024 yılı içerisinde bol kazançlı günler geçirmelerini temenni ediyorum. 2025 üretimleri için de planlamalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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