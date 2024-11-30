Iğdır'da Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir zanlıyı takibe aldı.

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