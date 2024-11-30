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        Iğdır'da Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirildi

        Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 00:05 Güncelleme: 30.11.2024 - 00:31
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        Iğdır'da Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirildi
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        Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir zanlıyı takibe aldı.

        Şüphelinin aracını durdurup arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirdi.

        Ekiplerce zanlı gözaltına alındı, sikkelere el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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