Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 66 Liço) Alim Öztürk (90+3 Kerim Avcı), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 66 Aleksic), Silva, Burak Bekaroğlu (Dk. 81 Mert Çölgeçen) Ahmet Emin Engin, Eysseric (Dk. 81 Burak Çoban) Regattin, Thuram
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk.90+3 Sitoe) Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Mulumba, Diniyev, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya (Dk. 90+3 Araujo) , Paixao (Dk. 90 Santos)
Gol: Dk. 6 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 84 Diniyev (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Zafer Görgen, Dk. 88 Paixao (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 79 Furkan Köse, Dk. 80 Silva (Alagöz Holding Iğdır FK)
IĞDIR
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