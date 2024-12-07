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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:10
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Yasin Kol, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 66 Liço) Alim Öztürk (90+3 Kerim Avcı), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 66 Aleksic), Silva, Burak Bekaroğlu (Dk. 81 Mert Çölgeçen) Ahmet Emin Engin, Eysseric (Dk. 81 Burak Çoban) Regattin, Thuram

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk.90+3 Sitoe) Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Mulumba, Diniyev, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya (Dk. 90+3 Araujo) , Paixao (Dk. 90 Santos)

        Gol: Dk. 6 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 84 Diniyev (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 70 Zafer Görgen, Dk. 88 Paixao (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 79 Furkan Köse, Dk. 80 Silva (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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