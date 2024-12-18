Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırdığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta AK Parti İl Başkanlığına girmeye çalışıp daha sonra da molotofkokteyli atarak kaçtığı iddiasıyla M.B. (18), O.Y. (18) ve Ö.K'yi (17) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla salıverildi.
Öte yandan, yapılan kontrollerde, zanlıların cep telefonlarında saldırıyla ilgili görüntüler tespit edildiği belirtildi.
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