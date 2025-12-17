Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma hamlesi

HÜSEYİN YILDIZ - SABRİ SARCAN - Türkiye’nin en kirli hava kalitesine sahip ili Iğdır'da, oksijen seviyesinin artırılması için ağaçlandırma hamlesi başlatıldı.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre 1 Aralık'ta Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili Iğdır'da, özellikle kış aylarında hava kirliliği ciddi boyutlara ulaşarak, sağlık sorunlarına yol açıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Iğdır Valiliği, hava kirliliğini önlemek için çeşitli projeler yürütürken, Iğdır Üniversitesi de ormanlaştırma çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda Suveren Yerleşkesi'ndeki 3 bin dönümlük alanda, 750 dönüm arazide teraslama yapılarak, 30 bin fidan ve 20 bin tohum toprakla buluşturuluyor.

Bu çalışmalarla, hem hava kirliliğinin azaltılması hem de toprak erozyonunun engellenmesi hedefleniyor. İlerleyen yıllarda, bu alanda yapılacak ağaçlandırma ile kentin orman varlığının arttırılması ve havanın kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

- "Avrupa'nın da havası en kirli şehirlerinden biri Iğdır" Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, AA muhabirine, Iğdır'da yaşanan hava kirliliğinin son derece ciddi bir durum olduğunu ve bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Kirliliğin nedenlerine değinen Gürel, şöyle konuştu: "Son ölçümler öyle gösteriyor ki Avrupa'nın da havası en kirli şehirlerinden bir tanesi. Bunun tabii birçok tarihi, lojistik, coğrafi sebepleri var. Iğdır Ovası düz bir ova, dört etrafı dağlarla çevrildiği için ve şehir de maalesef bu düz ovanın tabanına ağırlıklı olarak yerleştirildiği için hava sirkülasyonumuz yok. Dolayısıyla özellikle kış aylarında havada biriken partiküller yoğunlaşıp yeryüzüne kadar inerek ciddi bir sağlık tehdidi, sağlık riski oluşturuyor." Gürel, hava kirliğinin yaz aylarında da devam ettiğini belirterek, kış aylarında ise bu kirliliğin kritik seviyeler çıktığını dile getirdi.

Şehrin bazı bölgelerine henüz doğal gaz gitmediği için vatandaşların odun ve kömür yaktığına işaret eden Gürel, "Bu da üstüne geldiğinde kışın Iğdır'da hava kirliliği had safhaya ulaşmakta. Bu özellikle üst solunum yolu sorunu olan, astım gibi benzer hastalıklara sahip olan vatandaşlarımız için büyük bir tehdit." diye konuştu. - "Birkaç yıl sonra devasa bir ormana dönüşecek" Hava kirliliğiyle mücadele etmenin farklı yollarının bulunduğunu, bunlardan en etkin ve en pratiğinin ise ağaçlandırma olduğunu anlatan Gürel, şöyle devam etti: "Çünkü ağaçlar havadaki zararlı azot gazlarını, karbondioksitleri alıp yararlı bileşiklere dönüştürdüğü gibi oksijen de üretiyor. Temiz hava üretiyor. Dolayısıyla Iğdır'ın gerek merkezde, gerek çevresinde ne kadar çok ağaç dikebilirsek Iğdır'ın bu olumsuz hava koşullarına o nispette, o oranda katkı sağlamış oluruz. Üniversitemiz şehrin yaklaşık 15 kilometre dışında. Suveren Kampüsümüz ve burası nispeten dağlık, eğimli bir alan. Burada 3 bin dönüm civarında arazimiz var. Biz 3 bin dönümün tamamını ormana dönüştüreceğiz. Buradaki tepelerin tamamına karık açılacak ve bütün bu karıklara fidan ve tohumlar ekilecek. Böylece burası birkaç yıl sonra devasa bir ormana dönüşecek."