Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli ve milli teknolojiler tanıtıldı

        Iğdır'da düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlamalarında, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri öğrencilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli ve milli teknolojiler tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır’da düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlamalarında, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri öğrencilere tanıtıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, hafta kapsamında Besti Aydeniz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Öğrenciler, burada sergilenen Türkiye'nin otomobili Togg ile güvenlik güçlerinin kullandığı zırhlı araçları inceledi.

        Vali Ercan Turan da yerli ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma...
        Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma...
        Iğdır FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır'da 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Iğdır'da 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Iğdır'da 4. avcı eğitim kursu tamamlandı
        Iğdır'da 4. avcı eğitim kursu tamamlandı
        Iğdır'da arızalı hatlar nedeniyle su iki ay aralıklarla verilecek
        Iğdır'da arızalı hatlar nedeniyle su iki ay aralıklarla verilecek
        Iğdır'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Iğdır'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı