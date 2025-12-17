Iğdır'da Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli ve milli teknolojiler tanıtıldı

Vali Ercan Turan da yerli ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler, burada sergilenen Türkiye'nin otomobili Togg ile güvenlik güçlerinin kullandığı zırhlı araçları inceledi.

Iğdır’da düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlamalarında, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri öğrencilere tanıtıldı.

