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        Türkiye'de yaşayan en küçük baykuşlardan kukumav, Ağrı Dağı'nda görüntülendi

        Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türlerinden kukumav, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki doğal ortamında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:12
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        Türkiye'de yaşayan en küçük baykuşlardan kukumav, Ağrı Dağı'nda görüntülendi
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        Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türlerinden kukumav, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki doğal ortamında görüntülendi.

        Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alanlar birçok yaban hayvanının yanı sıra kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

        Burada yaşayan göçmen ve yerel kuş türleri arasında, en küçük baykuş türü olarak bilinen kukumav (Athene noctua) da yaşıyor.

        Alanda çalışma yapan Anadolu Ajansı ekibi, doğal ortamındaki kayalıkların üstüne konan bir kukumavı görüntüledi.

        Yuvarlak suratıyla ilgi çeken kukumavın sempatik hareketleri kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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