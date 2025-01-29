Iğdır'da 2 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 yıl ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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