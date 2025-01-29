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        Iğdır'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:04 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:04
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        Iğdır'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 yıl ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Operasyonla yakalanan 2 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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