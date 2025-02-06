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        Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı

        Iğdır Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:44
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        Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı
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        Iğdır Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sürdürülen çalışmalarda şap hastalığına rastlandığı bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren karantina süresince geçici kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur."

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