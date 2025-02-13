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        Iğdır'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı

        Iğdır'da bir otomobilde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:39
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        Iğdır'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı
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        Iğdır'da bir otomobilde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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