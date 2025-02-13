Iğdır'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı
Iğdır'da bir otomobilde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da bir otomobilde 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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